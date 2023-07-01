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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيد البدوي: الإخوان تطاولوا على الشيخ محمد حسان لرغبته في فض رابعة بصورة سلمية.. فيديو

السيد البدوي
السيد البدوي

كشف السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، تفاصيل لقائه مع الشيخ محمد حسان بعد ثورة 30 يونيو، وطلب محمد حسان له التوسط من أجل لقاء القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لبحث طرق فض اعتصام رابعة والنهضة بصورة آمنة حقنا للدماء.

وقال السيد البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة، بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إن الشيخ محمد حسان طلب مقابلة الرئيس السيسي للتشارو معه حول فض اعتصام رابعة والنهضة بصورة سلمية، من خلال توسطه بالحديث مع جماعة الإخوان، وجاء طلب حسان بمقابلة الفريق السيسي لأنه يدرك جيدا رغبة الأخير في إنهاء فض رابعة بصورة سلمية، حقنا للدماء.

وأوضح السيد البدوي، أن الشيخ محمد حسان عندما ذهب إلى اعتصام رابعة شعر بالحزن الشديد، بسبب سوء المعاملة من جماعة الإخوان الذين تطاولوا عليه، كما أنهم رفضوا طلبه بشأن إنهاء اعتصام رابعة بصورة سلمية.
وأكمل: الشيخ محمد حسان رفض طلب قادة الإخوان في اعتصام رابعة العدوية، وذلك لتطاولهم على القوات المسلحة وتجاوزهم في حق القائد العام للقوات المسلحة الفريق "عبد الفتاح السيسي"، وهذا ما رفضه الشيخ حسان. 

السيد البدوي الإخوان الشيخ حسان فض رابعة ثورة 30 يونيو

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