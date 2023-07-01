بملامح شرقية ..هدي المفتي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هدى المفتي صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جذابة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها الشرقي ،مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم “حظك اليوم”، الفيلم من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، وطه الدسوقي، ومحمد مولة، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن “حظك اليوم”، قالت الفنانة هدى المفتي إنها بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمدالبيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.