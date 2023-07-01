عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملامح شرقية ..هدي المفتي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

هدى المفتي
هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

وظهرت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جذابة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها الشرقي ،مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم “حظك اليوم”، الفيلم من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، وطه الدسوقي، ومحمد مولة، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

 

 

وعن “حظك اليوم”، قالت الفنانة هدى المفتي إنها بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمدالبيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.

 

إطلالة الفنانة هدى المفتي أعمال هدي المفتي صور هدى المفتي هدي المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

سعر جرام الذهب عيار21 اليوم السبت أول يوليو 2023

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة.. صور

تعليق ساخر من أحمد شوبير عن إعارة إمام عاشور بـ 50 مليون جنيه

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في آخر أيام عيد الأضحى

ترشيحاتنا

بعد وفاة طفل بالدقهلية .. ماذا تفعل المبيدات بالجسم ؟

اخبار التوك شو| خالد محجوب: قضية بيع أراضي سيناء بدأت 2004 ضمن مخطط توطين أهالي غزة.. البدوي: لا يوجد منافس قوي أمام السيسي

اكتشاف أسرار لا تصدق عن مياه زمزم.. تفاصيل

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

كريم عبد العزيز: الأسرة في فيلم بيت الروبي تتورط في أحداث كثيرة

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

فى عيد محمد الموجي.. نصيحة عبد الوهاب أنقذته من مأزق مع أم كلثوم

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

‎ما هي مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة؟

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ