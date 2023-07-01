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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 90 تعديا على أرض زراعية وإيقاف بناء بدون ترخيص ببني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، لسرعة  أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وكذلك استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.
 

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وأظهر التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، أنه قد تم إيقاف وإزالة في المهد لعدد 19حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء داخل الحيز العمراني، بكافة مراكز المحافظة، وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتضمنت 13حالة تعد على الأراضي الزراعية، و4حالات على أملاك الدولة، وحالتي بناء طوابق عليا بدون ترخيص) ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال إجازة العيد إلى 94 حالة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد.
 

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