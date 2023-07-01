ثقافة بني سويف تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بنادي الشرطة

نظم فرع ثقافة بني سويف برئاسة الفنان الدكتور أحمد خليفة أمسية ثقافية وفنية، وذلك بنادي الشرطة احتفالا بعيد الأضحى المبارك والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة ، احتفالا بالمناسبتين المتزامنتين بحضور مسؤلي الثقافة بالفرع ولفيف من أهالي بني سويف من رواد النادي.. يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة،ولميس الشرنوبي رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي‏



وتضمنت الأمسية محاضرة من الإعلامي نعيم حماد بالهيئة العامة للاستعلامات كما تضمنت الامسية مشاركة الشعراء جمال عبدالعلي نادي ادب بني سويف ومنصور النويري نادي أدب إهناسيا ومحمد عبدالحليم رئيس نادي أدب الفشن كما قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بني سويف فقرات غنائية متنوعة من التراث الشعبي والأغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الجمهور من رواد نادي الشرطة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف .



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