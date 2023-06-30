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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. افتتاح مسجدين بعد تجديدهما بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتاح مساجد ببني
افتتاح مساجد ببني سويف

أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سوييف، في افتتاح مسجدين بقريتي سنور وباها، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله، وتزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

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تم افتتاح ، مسجد الورشة بسنور" بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 315 متر ، بتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية" وذلك في حضور قيادات الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وجمع من الأهالي

كما شهد" اليوم افتتاح، مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية باها " بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 400 متراً وبتكلفة 3 ملايين جنيهاً " جهود ذاتية" ، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجدين عقب افتتاحهما.

الإحتفال بعيد الأضحى المبارك ة وزارة الأوقاف صلاة الجمعة بالمسجد شعائر صلاة الجمعة رئيس الوحدة المحلية رئيس الوحدة المحلي رئيس مركز ومدينة يد الأضحي المبارك وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف أ مليون جنيها مدينة بني سويف مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع

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