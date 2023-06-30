بني سويف.. افتتاح مسجدين بعد تجديدهما بتكلفة 6 ملايين جنيه

أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سوييف، في افتتاح مسجدين بقريتي سنور وباها، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله، وتزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



تم افتتاح ، مسجد الورشة بسنور" بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 315 متر ، بتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية" وذلك في حضور قيادات الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وجمع من الأهالي

كما شهد" اليوم افتتاح، مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية باها " بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 400 متراً وبتكلفة 3 ملايين جنيهاً " جهود ذاتية" ، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجدين عقب افتتاحهما.