مدفيديف لـ ماكرون: أموال تسليح أوكرانيا أكثر فائدة للفرنسيين

نصح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوقوف في صف شعبه بدلًا من دعم أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.

قال مدفيديف في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنه "يتوجب على ماكرون الذي يستمر بالتصريح حول دعمه لأوكرانيا أن يقف إلى جانب شعبه.

أوضح أن ماكرون صرح "مرارًا بأنه يقف إلى جانب أوكرانيا. ربما حان الوقت للتوقف عن هذا الكلام الفارغ والوقوف في صف بلاده، فجميع الأموال المهدورة لدعم زيلينسكي وعصابة مدمني المخدرات التابعة له، بالأسلحة والمعدات العسكرية، يمكن أن تكون أكثر فائدة للمواطنين الفرنسيين".

اشتعلت موجة اضطرابات كبيرة في فرنسا عقب قيام شرطي فرنسي بقتل مراهق من أصل عربي يبلغ من العمر 17 عاما، صباح الثلاثاء الماضي، بعد رفض الشاب الامتثال لأمر الشرطة بتفتيش سيارته على طريق نانتير.