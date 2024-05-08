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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج المخدرات بالشرقية| تفاصيل

مصنع المخدرات
مصنع المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى تصنيع وترويج المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 25مليون جنيه تقريباً.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الشرقية) بتصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (كمية من "الترامادول" المخدر وزنت 100 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد 8194 قرص من مخدرى عقارى "التامول، الإكستاسى" – كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع– الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع - سيارة).

 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (25 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

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25 مليون جنيه الأسلحة والذخائر الترامادول المخدر المخدرات والأسلحة المواد الكيميائية ضبط عناصر تشكيل عصابي وزارة الداخلية

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