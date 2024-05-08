عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: الظروف مهيأة لوقف نار دائم في غزة

عبداللهيان
عبداللهيان

أكد  وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الظروف مهيأة لوقف إطلاق نار دائم في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر عبداللهيان أن ذلك قد يحدث إذا التزمت الولايات المتحدة ودول الغرب بوعودها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تسلم رسالة من البيت الأبيض، وشدد على استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر «حتى نهاية حرب غزة»، محذراً الولايات المتحدة وبريطانيا وحليفتهما إسرائيل، من أن عليها وقف الهجمات على الحوثيين والحرب في غزة.

وقال عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشينكار في طهران، إن «طهران تدعم بشدة أمن الملاحة في المنطقة».

وأضاف: «أحذر الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف الحرب على اليمن فوراً، ونحذر أميركا وإسرائيل أن توقف الحرب على غزة».

ولفت عبداللهيان إلى أن لقاءهما تناول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. وقال: «أكدنا في لقاء اليوم، ضرورة وقف الحرب في غزة والإبادة التي حدثت بهذه المنطقة». وقال: «إيران والهند تؤكدان ضرورة عدم توسع الحرب». وتابع: «أكدنا وحذرنا مسؤولي الولايات المتحدة والبيت الأبيض، من ضرورة وقف الحرب في غزة برسائل مختلفة عبر سويسرا (راعى المصالح الأميركية في إيران)».

وأضاف أنه «لا يحق للولايات المتحدة التحدث عن رغبتها بعدم توسع الحرب في المنطقة، وتوجيه الرسائل إلى الآخرين، بينما تقدم على توسع الحرب في البحر الأحمر وتعتدي على اليمن». وأشار إلى زيارة المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام إلى طهران في وقت سابق من هذا الشهر. 
 

حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بدءا من اليوم.. الكهرباء هتقطع من الساعة 3

تبدأ من 3 عصرا.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات

موضوعات متعلقة

على استعداد لتوسيع عملية رفح.. هذا ما سيخبر به نتنياهو مدير سي آي إيه

شرطة الاحتلال تدمر 47 مسكناً في وادي الخليل بالنقب المحتل وتشرد أصحابها

أمريكا توقف صفقة أسلحة مرسلة لإسرائيل بسبب رفح الفلسطينية.. تفاصيل

فيديو.. الأونروا تطلب إعادة فتح معابر غزة دون أي تأخير

كتائب القسام: نخوض اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة شرق رفح

الشرطة تفض مظاهرة طلابية مؤيدة للفلسطينيين في برلين

مدير المخابرات الأمريكية يعود إلى القاهرة لإجراء المزيد من المحادثات حول الهدنة

صحة غزة: الاحتلال أوقف عمل معبر رفح.. والقطاع منطقة منكوبة

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق على ترشيح سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة

دعوة إلى مصر.. بيان من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بشأن معبر رفح

مفاجأة سارة للجماهير بشأن حضور المباريات.. شاهد

رد أمين الإفتاء على شخص يريد الاقتراض لشراء شقة

سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة

الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج المخدرات بالشرقية| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

احترس إن كنت منهم.. 9 أشخاص أكثر عرضة لارتجاع المريء من غيرهم

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-