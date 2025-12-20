قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب مبلغ مالى في شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه طعنًا، وذلك إثر استدراجه وإيهامه بإقراضه مبلغًا ماليًا، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لحضور المتهم من محبسه والاستعداد للمرافعة.


صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وبحضور أميني السر أمين أحمد عبد الحافظ، وأحمد أبو اليزيد عياش.


وأحالت النيابة العامة المتهم إسلام. م. ب 22 عامًا، عامل، مقيم بشارع عبده بلطية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 21334 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2424 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.


وكشف أمر الإحالة أنه بتاريخ 26 يونيو 2025، وبدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قتل المتهم المجني عليه يوسف عماد حمدي عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض واستدرجه إلى مكان ناءٍ معلوم لديه سلفًا، موهمًا إياه بإقراضه مبلغًا ماليًا، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بعدة طعنات استقرت برقبته وصدره وبطنه، قاصدًا قتله.


وأوضح أمر الإحالة أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي أودت بحياة المجني عليه، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
جيب جلاديتور صحارى
