احترس إن كنت منهم.. 9 أشخاص أكثر عرضة لارتجاع المريء من غيرهم

يحدث إرتجاع المريء عند ارتداد حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى الارتجاع الحمضي، والذي يؤدي إلى تهيّج بطانة المريء.

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لإرتجاع المريء

ويصاب الكثير من الأشخاص بالارتجاع المريء الحمضي من حين لآخر، ولكن عندما يتكرر حدوث الارتجاع الحمضي بمرور الوقت، يمكن أن يسبب داء الارتجاع المعدي المريئي.

ويستطيع معظم الناس السيطرة على الانزعاج الناتج عن إرتجاع المريء بإدخال تغييرات على نمط الحياة واستخدام بعض الأدوية. كما قد يحتاج البعض إلى جراحة لتخفيف الأعراض، رغم أن ذلك ليس شائعًا.

ويمكن ابعض الأشخاص أن تزيد لديهم احتمالات الإصابة بداء ارتجاع المريء، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ من يعانون من السمنة؛ حيث أن انتفاخ الجزء العلوي من المعدة لأعلى، واندفاعه عبر فتحة الحجاب الحاجز (فتق الحجاب الحاجز).

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لإرتجاع المريء

_ النساء الحوامل .

_من يعانون من اضطرابات الأنسجة الضامة، مثل: تصلب الجلد.

_ من يعانون من تأخر إفراغ المعدة

_ المدخنين.

_ من يتناولون وجبات كبيرة أويتناولون الأكل في وقت متأخر من الليل.

_ من يتناولون أطعمة معينة (محفزات)، مثل: الأطعمة الدهنية أو المقلية

_ من يشربون المشروبات، مثل: الكحول أو القهوة

_ من يتناولون أدوية معينة، مثل: الأسبرين.