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أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في مؤتمر التطورات العلمية الحديثة

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشاركة التابع للكنيسة الأسقفية بالتعاون مع المجمع العلمي والأزهر ودار الإفتاء، مؤتمرًا دوليًا بعنوان "التطورات العلمية الحديثة وعلاقتها بالقيم الدينية والأخلاق"، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والمطران الدكتور منير حنا مدير المركز المسيحي الإسلامي، وذلك بالمجمع العلمي المصري بالتحرير.

 

أكد رئيس الأساقفة أن العلم والإيمان يحاول كلاهم أن يفسر أبعاد الواقع الذي نعيشهُ، مستكملاً: إذ يبحث العلم عن فهم العالم الطبيعي من خلال دراسة الظواهر المختلفة والتحليل العلمي، بينما يناقش الإيمان معنى الحياة والهدف منها وعلاقتها بالله الخالق، مضيفًا: يأتي التناغم بينهم لأن التقدم العلمي هو نتيجة العبقرية للإنسان إذ يعكس ما أعطاه الله للإنسان من قدرة على الابتكار، حيث أن الله هو مصدر الحق لذا لن يكون هناك خلاف بين العلم الحقيقي والإيمان.

 

استهدف المؤتمر التأكيد على أهمية الحوار بين العلم والدين لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع في ظل التطورات العلمية الحديثة، والتأكيد على القيم الدينية والأخلاقية التي تحكم سلوكيات الإنسان، بالإضافة إلى حث المؤسسات والجمعيات إلى نشر الوعي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتجنب اضراره.

 

استمر المؤتمر لمدة يومين، وشارك في أعماله باحثون وخبراء من مصر وبريطانيا، خاصة المهتمين بقضايا الذكاء الاصطناعي والخلايا الجذعية والموت الرحيم وغيرها من القضايا العلمية التي لها أبعاد دينية وأخلاقية.

 

ويعد هذا المؤتمر ثمرة تعاون بين عدد من المؤسسات العلمية والدينية، من مصر ومعهد فاراداي التابع لجامعة كمبردج، وهو يمثل نموذجا للشراكة والحوار البناء من أجل نشر روح العلم والأخلاق في المجتمع.

 

بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم نجم نائب عن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، الدكتور محمد الشرنوبي أمين عام المجمع العلمي، الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل رئيس المجمع العلمي، نيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي للكنيسة الأرثوذكسية، الأستاذ الدكتور سعد زكي نصار نائب رئيس المجمع العلمي المصري، الدكتور محمد صابر عرب عضو مجلس إدارة المجمع العلمي، الأستاذة الدكتورة هبة جمال الدين الأستاذ المساعد في العلوم السياسية والدراسات المستقبلي معهد التخطيط القومي، الأستاذ الدكتور وليد رشاد زكي، الدكتور عبد الحميد مدكور، الدكتور جرهام بود، الدكتور الكسندر دينيز.

المركز المسيحي الإسلامي المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشاركة التابع للكنيسة الأسقفية التطورات العلمية الحديثة الدكتور سامي فوزي الأسقفية

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