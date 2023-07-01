عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفرة طبية في روسيا .. جهاز يعيد عمل القلب بعد السكتة

السكتة القلبية
السكتة القلبية

أعلنت مؤسسة روسية عن إطلاق جهاز طبي جديد يمكنه إعادة تشغيل القلب والدورة الدموية بعد السكتة القلبية في طفرة طبية غير مسبوقة.

وذكرت مؤسسة روستيخ الروسية على موقعها الرسمي أن «سيساعد الجهاز في الحد من عدد الوفيات بحالات المرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إنعاش عاجلة، كمصابي الحوادث». 

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال أوليغ يفتوشينكو المدير التنفيذي للمؤسسة «في غضون ثلاث سنوات سنكون قادرين على سد الاحتياجات من هذه المعدات الطبية في البلاد».

وفي هذا الاطار، نظرا لحجمه الصغير ووزنه البالغ 9 كيلوغرامات يمكن استخدام الجهاز الجديد بوحدات العناية المركزة وسيارات الإسعاف.

 تم تطوير الجهاز بالاشتراك مع المعهد المركزي للبحث وتطوير الروبوتات بدعم مالي من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية.

السكتة القلبية جهاز طبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

صراع الرؤساء والأغنياء| “خناقة” بين زيلينسكي وإيلون ماسك على تويتر.. والسبب "فولو"

موضوعات متعلقة

قرأت القرآن وبكيت | صديقة بنزيما تعلن إسلامها

مرسى سفينة نوح.. شباب من الأرمن يرفعون علم مصر على قمة جبل ارارات|شاهد

اكتشاف ظواهر غامضة في الكون .. تليسكوب يوكليد ينطلق إلى الفضاء

حقيقة أم وهم.. هل القهوة منشط جيد للبشر خلال ساعات النهار؟

نجا من انفجار ضخم.. ظهور مفاجئ لكوكب يشبه المشتري

اكتشاف جين بشري يحمي من الإصابة بإنفلونزا الطيور

الذكاء الصناعي يطور دواء لمرض نادر لأول مرة في التاريخ

عملية طبية غير مسبوقة.. زراعة كلى داخل فأر بعد تجميدها

ترشيحاتنا

أعمال الشغب في فرنسا تكشف الستار عن إهدار 12 مليار يورو

الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد تنفي إصابتها بالسرطان في مقطع فيديو

وزير الأوقاف يتفقد مجزر البساتين استعدادًا لبدء توزيع لحوم أضاحي الأوقاف الاثنين

حسبي الله ونعم الوكيل | لطيفة : اتنصب عليا كتير

مرض مزمن | مفاجأة صادمة في العثور على رجل مشنوقا فوق شجرة بالغربية

قص ولزق الإخوان.. رد قاطع من لميس الحديدي على تصريحات «حج الميتافيرس»|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحمة الراس.. فوائد وأضرار

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ