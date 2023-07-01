طفرة طبية في روسيا .. جهاز يعيد عمل القلب بعد السكتة

أعلنت مؤسسة روسية عن إطلاق جهاز طبي جديد يمكنه إعادة تشغيل القلب والدورة الدموية بعد السكتة القلبية في طفرة طبية غير مسبوقة.

وذكرت مؤسسة روستيخ الروسية على موقعها الرسمي أن «سيساعد الجهاز في الحد من عدد الوفيات بحالات المرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إنعاش عاجلة، كمصابي الحوادث».

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال أوليغ يفتوشينكو المدير التنفيذي للمؤسسة «في غضون ثلاث سنوات سنكون قادرين على سد الاحتياجات من هذه المعدات الطبية في البلاد».

وفي هذا الاطار، نظرا لحجمه الصغير ووزنه البالغ 9 كيلوغرامات يمكن استخدام الجهاز الجديد بوحدات العناية المركزة وسيارات الإسعاف.

تم تطوير الجهاز بالاشتراك مع المعهد المركزي للبحث وتطوير الروبوتات بدعم مالي من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية.