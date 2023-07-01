شباب بلوزداد يقترب من التتويج بالدوري الجزائري

اقترب شباب بلوزداد من التتويج بلقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، مستفيدا من فوزه على ضيفه جمعية أولمبي الشلف بهدف نظيف، وخسارة ملاحقه المباشر النادي الرياضي القسنطيني بهدفين لهدف اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 57 نقطة، متقدما بفارق 11 نقطة عن النادي الرياضي القسنطيني قبل أربع جولات من ختام الموسم، ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل في الجولة 27، حيث يكفي شباب بلوزداد التعادل للتتويج رسميا باللقب.

وتكفل الكاميروني ليونيل وامبا، بتسجيل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 30 ليقود فريقه شباب بلوزداد للثأر من جمعية أولمبي الشلف الذي كان هزمه في نهائي كأس الجزائر بنفس النتيجة، وتجمد رصيد جمعية أولمبي الشلف عند 33 نقطة ليدخل دائرة المهددين بالهبوط للدرجة الثانية.

من جهته، سقط النادي الرياضي القسنطيني في فخ الخسارة أمام مضيفه نجم مقرة الذي يحاول البقاء، ليتوقف رصيده عند 46 نقطة، فيما زاد رصيد نجم مقرة إلى 33 نقطة.

سجل محمد السعيد بورحلة، وفائق عمران في الدقيقتين 2 و55 من ركلة جزاء على الترتيب، هدفي أصحاب الأرض، فيما سجل نصر الدين زعلاني، الهدف الوحيد للنادي الرياضي القسنطيني في الدقيقة 28.