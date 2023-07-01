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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«البعبع» .. جان رامز يحتل تريند تويتر بعد أيام من طرح الفيلم

جان رامز وأمير كرارة
جان رامز وأمير كرارة

حقق فيلم البعبع، خلال الأيام الماضية نجاحا كبيرا في السينمات المصرية والعربية وجمع أكثر من 10 ملايين جنيه في شباك التذاكر حتى مساء أمس الجمعة.

ونجح الطفل جان رامز في لفت نظر الجمهور المصري والعربي بشكل عام، حيث تحدث عنه عدد كبير من الجمهور مما جعله التريند رقم 1 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت أغلب تعليقات الجمهور مشيدة بأداء الطفل، حيث أكد البعض أنه سيكون له مستقبل كبير في التمثيل بعد أدائه الرائع في الفيلم ونجاحه في إضحاكهم، وكذلك إجادته لمشهد تراجيدي هام في أحداث الفيلم يصعب على طفل في عمره تقديمه بهذا الإتقان، وتمنى البعض رؤيته في أعمال كوميدية أخرى في حين طالب البعض بجزء ثان للفيلم.

وتألق نجوم فيلم البعبع وعلى رأسهم أمير كرارة، حيث ظهر قدم شخصية جديدة تماماً كانت تعتمد على الكوميديا في المقام الأول، حتى أن عددا كبيرا من الجمهور طالبه على مجموعات السينما على مواقع التواصل الإجتماعي أن يقدم أعمالاً كوميدية أكثر بعد ما نجحت شخصية "سلطان البعبع" في الفيلم ونالت إشادة وإعجاب الجمهور.

 

فيلم البعبع

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.

وتم طرح أغنية دعائية لفيلم البعبع تحمل اسم "لفينا الدنيا" وحققت نجاحا كبيرا ونسب استماع عالية على منصات الموسيقى واليوتيوب، والأغنية من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.

البعبع فيلم البعبع جان رامز الطفل جان رامز أمير كرارة

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