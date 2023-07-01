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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا ترد على تقرير أمريكي كشف أجندة زيارة مدير CIA السرية لـ كييف

ويليام بيرنز
ويليام بيرنز

علق مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، ويليام بيرنز، السرية لكييف لبحث خطة استعادة الأراضي وإنهاء حرب أوكرانيا.

وفي أول تعليق أوكراني رسمي على زيارة بيرنز إلى كييف في شهر يونيو الماضي، قال بودولاك إنه "لا توجد طريقة للخروج من الحرب. جميع هذه الأوصاف المثيرة للاهتمام، ونظريات المؤامرة توحي بنوع من الطفولية، ففي مثل هذه الحرب الكبيرة وحجم الموارد التي تستخدمها القوات الروسية والمخاطر الناجمة عنها، وفي مثل هذه الظروف والرهانات الدولية، لا توجد حلول وسطية أو سيناريو واحد لحل الأزمة".

وأشار المتحدث إلى أن أوكرانيا لن توافق على المفاوضات مع روسيا، إلا بعد تثبيت الصواريخ والمدفعيات بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الجمعة، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الـCIA ويليام بيرنز، زار كييف سرًا في شهر يونيو الماضي، وبحث خلال الزيارة خطط كييف لاستعادة الأراضي والتفاوض مع موسكو قبل نهاية عام 2023.

كما اقترحت عليه السلطات الأوكرانية شروطها للتسوية مع روسيا، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إلى أن إدارة زيلينسكي اشترطت على بيرنز الشروع في المفاوضات مع موسكو، بعد تركيب صواريخها ومدفعيتها قرب شبه جزيرة القرم.

الرئاسة الأوكرانية الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز كييف أوكرانيا حرب أوكرانيا

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