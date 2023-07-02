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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إعلامية: ثورة 30 يونيو أظهرت وجه الإخوان الحقيقي.. فيديو

الإعلامية هدير أبو
الإعلامية هدير أبو زيد

قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن ثورة 30 يونيو انتصرت للجموع التي نزلت في الشوارع تطالب بإسقاط حكم المرشد، وحكم الأهل والعشيرة، موضحة أن تلك الثورة أظهرت الوجه الحقيقي للإخوان أمام الجميع.

وأضافت هدير أبو زيد، خلال تقديمها برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية الأولى، أن 30 يونيو أسقطت قناع جماعة الإخوان، وأظهرت الوجه الحقيقي للجماعة، والذي يبعد كل البعد عن الدين، إذ أن الناس كانت منخدعة فيهم، "كانوا بيقولوا دول بتوع ربنا".

وتابعت، أن العام الذي حكمت فيه الجماعة مصر لا ينساه أحد، وكان من الصعب مروره على الفرد، " مفيش حد فينا مشافش الأخونة في الدولة، والاستبداد السياسي، والإعلان الدستوري المعيب الذي كان هدفه حماية قرارات الإخوان".

واستكملت، أن حصار المحكمة الدستورية، وكذلك في مدينة الإنتاج الإعلامي والذي كان هدفه خلق حالة من الرعب والترهيب للإعلاميين لتضليل الصورة الحقيقية أمام الشارع المصري.

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