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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد للحق في الاحتجاج .. بريطانيا تسمح للشرطة بسلطة فض التظاهرات الثابتة

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أن الشرطة ستتمتع من اليوم بسلطة فض أو تحريك أي احتجاجات ثابتة.

وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، دخلت سلطات جديدة وموسعة للشرطة البريطانية حيز التنفيذ اليوم الأحد، بما في ذلك إجراءات تستهدف النشطاء الذين يوقفون حركة المرور وأعمال البناء الكبرى مع الاحتجاجات.

وأدانت السلطات مرارًا مجموعات الاحتجاج البيئي التي سعت إلى زيادة الوعي حول تغير المناخ من خلال تنظيم احتجاجات متعددة رفيعة المستوى على الطرق السريعة والطرق الأكثر ازدحامًا.

واعتبارًا من اليوم الأحد، ستتمتع الشرطة بسلطات تحريك الاحتجاجات الثابتة. 

وجادل النقاد بأن القوانين المشددة تشكل تهديدًا للحق في الاحتجاج، لكن المسؤولين في المملكة المتحدة يقولون إن الإجراءات تهدف إلى وقف "الاضطراب من جانب أقلية أنانية".

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان "الفوضى التي رأيناها في شوارعنا كانت فضيحة".

وذكرت السلطات أنه بموجب قانون النظام العام الجديد، فإن المتظاهرين الذين ثبتت إدانتهم بتهمة "حفر أنفاق" - أو حفر أنفاق تحت الأرض لعرقلة بناء أعمال بنية تحتية جديدة - قد يواجهون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

الداخلية البريطانية الشرطة احتجاجات ثابتة حركة المرور القوانين المشددة

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