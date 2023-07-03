تفاصيل جديدة في واقعة وفاة مدير مدرسة خلال عمله الإضافي.. شاهد

قدم صدى البلد بثا مباشرا مع أشرف عبد القادر أحد أصدقاء المعلم سليمان محمد عبد الحميد مدير مدرسة صفط الشرقية بالمنيا والذي توفي إثر إصابته بازمه قلبيه أثناء عمله الإضافي.

وقال اشرف عبد الباقي معلم لغه انجليزيه ان المعلم سليمان عبد الحميد مدير المدرسة توفى وفاة طبيعية بسبب أزمة قلبية أثناء عمله الإضافي " بنا" مؤكداً أنه كان "إنسانا يتمتع بروح الطيبة والإخلاص والتعاون، وكان منضبط جدا في العمل".

وأضاف عبد القادر تصحيحا لما أثير على السوشيال ميديا عن قصة وفاته، أؤكد للجميع أنه لم يكن يعمل عامل بناء باليومية مثلما تردد ولكن القصة الحقيقية، أنه كان أصغر أشقائه وكان الوحيد المتعلم ببنهما، وكان حاصلا على دبلوم صنايع تخصص عمارة وبسبب نجاحه وإلمامه الملحوظ بهذا التخصص كان مشهورا في قريته بأنه "مهندس" وكان يقوم بعمل الرسومات الهندسية لأي مسجد أو أي منزل في قريته.

وتابع: كان يعتمد عليه أهل القرية في تصميم وإعداد الرسومات الهندسية لأي بناء، وكان يتطوع بالمشاركة في أعمال البناء بدون مقابل لانه كان خير جدا.

وأضاف: كان الفقيد حريص على العمل ومحبا له، ولم يكن عاملا مثلما قيل ولكنه كان بمثابة مهندس يقود أعمال البناء بحكم إلمامه بتخصصه، وكان عضوا بالعديد من المؤسسات الخيرية، وكان امينا للعضوية بحزب حماة الوطن وكان رجلا ذو شأن في المجتمع.

موضحا انه أفني عمره في تربية الأجيال ولم يعط درسا خصوصيا قط، كما أنه لم يبخل بمجهوده على أهل قريته حيث كان يساعدهم في الرسم الهندسي لبيوت القرية إلى أن لقبوه بشمهندس القريه.



فيما قال نجل المعلم سليمان محمد عبد المجيد - بأن كل ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير صحيح بأن "والده كان يعمل عامل بناء بجانب عمله التربوي مديرا لمدرسة" نافيا "طلب الأسرة أي مساعدات مادية".

وأضاف نجل المعلم، أن الأسرة ترفض جميع ما قيل وما جرى تداوله، وأن الشائعات أضرت بأسرته ضرراً معنويا كبيراً، وأنهم بفضل الله في غير احتياج نهائيا لأي مساعدات من أي فرد، مضيفاً أن والده كان "أحد التربويين المشهود له بالكفاءة والتفاني في العمل، وأحد القيادات الحزبية بالمنيا لثاني أكبر حزب في مصر".

وناشد نجل الفقيد، الجميع بعدم الانسياق وراء ما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدمت أسرة المعلم بالشكر لنقابة المعلمين على المساندة فى وفاة والدهم.



كما نعت مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا المعلم سليمان محمد عبد الحميد مدير مدرسة صفط الشرقية بإدارة المنيا التعليمية الذى وافته المنيه إثر ازمة قلبية.

وقدم حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى مجلس أمناء التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة مدير مدرسة صفط الشرقية الذى وافته المنيه نتيجة ازمة قلبية .

كما توجه وفد من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا برئاسة حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة، وأمين النقابة الفرعية بالمنيا والدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية ورئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، حمادة النقيب رئيس فرعية المعلمين بملوي، مؤمن الخطيب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا، محمد طه عثمان أمين صندوق لجنة المركز، مؤمن محمد محمد خلاف أمين لجنة المركز، وطه إسماعيل عرفات عضو لجنة المركز لتقديم واجب العزاء لأسرة المعلم سليمان محمد عبد الحميد مدير مدرسة "صفط الشرقية" الإبتدائية التابعة لمحافظة المنيا نتيجة أزمة قلبية حادة.

وذلك تنفيذا لتكليف نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب "بعد حالة الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي كاشفة حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا، والتي تداولتها بعض صفحات وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية.

ونفت النقابة العامة للمعلمين صحة هذه المعلومات، وأنه المعلم سليمان محمد عبد الحميد مدير مدرسة صفط الشرقية الإبتدائية التابعة لمحافظة المنيا، وافته المنية "نتيجة أزمة قلبية حادة، وليس في موقع بناء".

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المعلم سليمان عبد الحميد

المعلم سليمان عبد الحميد

المعلم سليمان عبد الحميد

المعلم سليمان عبد الحميد