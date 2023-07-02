الإمارات تتصدر النمو الاقتصادي بالمنطقة في النصف الثاني من 2023

يشهد اقتصاد الإمارات مزيدًا من النمو والانتعاش خلال النصف الثاني من هذا العام، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مستفيدًا من سلسلة من الإنجازات الاقتصادية التي أسهمت في تحويله إلى اقتصاد قائم على الابتكار.

وتؤكد المؤشرات والتوقعات الإيجابية للمؤسسات والبنوك الدولية قدرة اقتصاد الإمارات على التكيف مع التغيرات والظروف المختلفة، وذلك بفضل رؤية قيادتها التطلعية.

انتعاشة كبيرة

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره حول المشاورات المنصوص عليها في المادة رابعة لعام 2023 أن اقتصاد الإمارات يشهد نموًا إيجابيًا، حيث يتوقع أن يحقق زيادة في ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المئة هذا العام، مدفوعًا بأداء قوي للقطاع المحلي.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات استفاد من استراتيجية مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبرامج التحفيز المالية والائتمانية، وإجراءات تسهيل أعمال التجارة والاستثمار. كما أشاد التقرير بخطط التحول الرقمي والابتكارية للإمارات، وبرامج تطوير الموارد البشرية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن اقتصاد الإمارات سيرتفع بنسبة 2.8 في المئة في 2023، مع تسجيل القطاع غير النفطي نموًا قويًا يصل إلى 4.8 في المئة، مدعومًا بالطلب المحلي القوي، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع. وأشار التقرير إلى أن ميزان المعاملات الجارية للإمارات سيرتفع إلى 11.7 في المئة في 2023، كما ستحقق الإمارات فائضًا في المالية العامة بنسبة 6.2 في المئة.

نمو ملحوظ

يستفيد اقتصاد الإمارات من تعافي عدة قطاعات حيوية من آثار جائحة كورونا، مثل السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع، التي تشكل مصادر رئيسية للدخل والتوظيف. وتسهم هذه القطاعات في تنويع اقتصاد الإمارات وزيادة قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

كما يستفيد اقتصاد الإمارات من استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يُعد أكبر حدث عالمي من نوعه، والذي يتوقع أن يجذب ملايين الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم، وأن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي والثقافي والابتكاري.