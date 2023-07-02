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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد محجوب: الإخوان كانوا يريدون إيقاف نظر قضية اقتحام السجون

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إن جماعة الإخوان كانت تريد إيقاف النظر في قضية "اقتحام السجون" لحين الانتهاء من 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه قدم مذكرة تنفي كل ما جاء في طلب رده من القضية.

 

وأضاف محجوب خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "قرأت طلب الرد ورديت بالنفي وثبت صحة النفي بالدليل والمستندات، وادعوا على والد زوجتي أنه كان ضمن حملات أحمد شفيق وقدمنا بلاغًا في النيابة العامة بمصر الجديدة، وأخذنا الشيك الذين يتحدثون عنه وكشفنا كذبهم".

 

وتابع: "يوم تقديم المذكرة المحكمة كانت متروسة بكل ما هو تنظيمي، كنت داخل القاعة وسط محاميي الإخوان وطلعت قدمت المذكرة ومشيت من باب جانبي".

 

واستكمل: "الناس فكرت إني دخلت المحكمة ولم أخرج وأنه تم عزلي، ووقتها حصلت مظاهرة كبيرة في المحكمة بسبب منع عدد من الإعلاميين من دخول المحكمة".

 

وأردف: "تم رفض طلب الرد بناء على المذكرة التي قدمتها ورجعنا لنظر القضية مرة أخرى".

 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب الإخوان اقتحام السجون 30 يونيو محمد الباز

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