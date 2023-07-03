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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار خالد محجوب يكشف تفاصيل تفجير الإخوان فيلا والده بحلوان بعد أحداث رابعة

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه في أحداث رابعة، ادعى عاصم عبد الماجد أن كل ما وراء أحداث هذا اليوم المؤسف بالنسبة للإخوان هو محكمة الإسماعيلية، لذا وجه بحرق المحكمة، وبالفعل دخل الإخوان بعد أحداث فض رابعة بحرق المحكمة تحت شعار "حرق محكمة المحجوب".
اقتحام محكمة الإسماعيلية  
وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان قاموا باقتحاما الاستراحةلخاصة بالقضاه داخل محكمة الإسماعيلية، معبراً:" الإخوان دخلوا الاستراحة بتاعتنا في المحكمة اللي بنشيل فيها مقتنياتنا الشخصية، ولم يحدث تلف في ممتلكاتي، ولكن حدث تلف لباقي ممتلكات زملائي". 

واستطرد:" الإخوان قاموا بنزع الرتب من على أكتاف قائد الحرس اللواء محمد خالد، وقاموا بربطه في شجرة أمام المحكمة كي يكون عبرة لأي شخص يساند الدولة ويقف ضدهم".

وأشار إلى، أنه في صباح 20يناير 2015، قامت بتفجير فيلا والده في حلوان، حيث قاموا بتثبيت قنبلة على مركز الغاز في الفيلا، وكان الانفجار وصل امتداده لأكثر من 500 متر، معبراً:" أنا كنت رايح أزور والدي في اليوم ده، ولكن والدي كان مغير إقامته من حلوان".

خالد محجوب الشاهد الإخوان أحداث رابعة المستشار خالد محجوب محكمة الاستئناف عاصم عبد الماجد محكمة الإسماعيلية

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