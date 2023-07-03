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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرية تعبير مرفوضة.. بابا الفاتيكان يدين حرق المصحف الشريف في السويد

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أدان بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، السماح بحرق المصحف الشريف في السويد، مؤكدًا أنه أمر مرفوض ومدان.

وقال البابا فرنسيس في حوار مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية "أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يعتبر مقدسًا من أصحابه يجب أن يحترم احترامًا للمومنين به".

وأضاف أنه يجب عدم استغلال حرية التعبير أبدًا كذريعة لاحتقار الآخرين والسماح بهذا مرفوض ومدان.

وأمس، قالت وزارة الخارجية السويدية، إنه سيتم تعزيز الرقابة الأمنية ومراقبة الحدود في البلاد، وذلك بعد واقعة حرق المصحف في ستوكهولم.

وقالت الخارجية السويدية، في بيان على الموقع الرسمي للحكومة: "في مايو من هذا العام، قررت الحكومة إعادة إدخال مراقبة الحدود. لقد حددنا بوضوح أسباب هذا القرار: أولا وقبل كل شيء، كان ذلك بسبب التهديد المتزايد للسويد المرتبط بأحداث مثل المظاهرات السابقة التي تم فيها حرق المصاحف”.

وأضاف البيان: “تم إبلاغ وزارة العدل بكيفية تنظيم إدارة الشرطة السويدية السيطرة على الحدود الداخلية للسويد في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بالمظاهرة في وسط ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي".

وأشار إلي أن “إدارة الشرطة السويدية تقوم بإجراء التعديلات اللازمة لتدابير الرقابة وتعزز التعاون مع السلطات الأخرى ذات الصلة للقضاء على التهديد”.

وأكد بيان الخارجية السويدية، أن حرية التعبير في السويد محمية بموجب القانون، لكن حكومة البلاد لا تدعم "كل رأي يتم التعبير عنه."

وأضاف البيان: "التجمعات العامة، المشروعة تماما، يمكن أن تكون أيضا مثيرة للجدل ومهينة مثل المظاهرات مثل تلك التي وقعت يوم الأربعاء. التي سيكون لها عواقب وخيمة على الأمن الداخلي للسويد".

فرنسيس الثاني المصحف السويد حرق المصحف فرنسيس حرية التعبير

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