عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نجوم "أنا المصرى" يتألقون في احتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تألق نجوم مسابقة "أنا المصرى" أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، في الليلة الثالثة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو،  وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

من جانبه أكد المخرج خالد جلال خلال كلمته فى ختام الحفل، أن مصر تمتلك كما كبيرا من المواهب النادرة المبدعة على مدار أجيال متعاقبة، لذا فإنها ستظل محتلة مكانتها الرائدة، كما أعلن أنه سيتم إقامة حفل شهرى لنجوم مسابقة "أنا المصرى" على مدار دوراتها السابقة، حتى يستمر تألقهم على الساحة الفنية طوال العام .  

واستمتع الجمهور وتفاعل بترديد الأغانى والتصفيق مع أصوات الفنانين "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف" من نجوم مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، الذين فازوا عبر دوراتها الخمس السابقة، تلك المسابقة التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وأبرزت على الساحة الغنائية كوكبة من المطربين والمطربات الشباب، وقدموا أعمالا غنائية وطنية مميزة .

حيث تغنى الفنانون بباقة من الأغانى الوطنية الشهيرة التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، منها "تحيا مصر، دولا مين، بحبك وحشتيني، ماتخافوش على مصر، أحسن ناس، تعالى نلضم اسامينا، يا دنيا سامعاني، يا أغلى اسم فى الوجود"، واختتم الحفل بأغنية "يا حبيبتى يا مصر" تغنى بها المجموعة، بإشراف موسيقي للفنان حاتم عزت .

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أطلق النسخة السادسة لمسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، فى مطلع شهر يونيو الماضى وآخر موعد لاستقبال الأعمال ١ أغسطس المقبل، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء، التلحين، التأليف، التوزيع الموسيقي" .

وزيرة الثقافة قطاع شئون الانتاج الثقافي المخرج خالد جلال ثورة ٣٠ يونيو نجوم مسابقة أنا المصرى مسرح ساحة مركز الهناجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

ترشيحاتنا

سُنة الظهر .. فائدتها وهل تحية المسجد تحسب منها ؟

توقعات بانخفاض تنسيق قبول كليات الطب والهندسة 2023

بن شرقي يصدم الزمالك ويبدأ فترة الإعداد مع الجزيرة الإماراتي

إرادة المصريين كتبت التاريخ.. كيف أسقط الشعب مخططات الإخوان وحلفائهم| أسرار 3 يوليو

مش هكمّل معاكم| نجم المغرب يضع الزمالك في أزمة بعد إصابة مصطفى شلبي

العراق يعلن القبض على 6 من قيادات داعش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

احذروا المكملات الغذائية.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير

توقف عن تناوله فورا .. الكولا الدايت تسبب الموت المفاجئ

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ