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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية : لا شكاوى من امتحان "الفيزياء"

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد بنين الغردقة؛ والتي تضم لجان معهد بنين الغردقة ولجان معهد بنين الغردقة النموذجي؛ حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان اليوم فى مادة الفيزياء.

 

واطمأن رئيس المنطقة على انتظام وانضباط اللجان، وأن اللجان تتسم بالهدوء والاستقرار وناقش الطلاب حول وضوح الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية وأن الأسئلة تتسم بالتدرج طبقا للمواصفات والمعايير الفنية لوضع الامتحانات.

 

أكد "حسانين" ضرورة المتابعة اليومية للجان، للاطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود أى شكوى، والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المقررة للامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

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