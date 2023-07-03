بدء التجمع أمام بلديات فرنسا مع تراجع حدة الشغب.. تفاصيل

بدأت تتشكل تجمعات ظهر الإثنين أمام بلديات فرنسا بعد هجوم استهدف منزل رئيس بلدية في المنطقة الباريسية، ولا سيما في نانتير حيث أثار مقتل فتى برصاص شرطي اضطرابات وأعمال شغب عمّت أرجاء البلد، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأعلن باتريك جاري رئيس بلدية نانتير حيث قتل نائل (17 عاما) برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري، "كانت الليالي منذ الثلاثاء صعبة على السكان ... أعمال العنف التي تعاقبت غير مقبولة".

وأضاف متحدثا أمام حوالى مئة من سكان المدينة وموظفي البلدية المتجمعين "إنه وقت التهدئة"، موجها شكرا "كبيرا" إلى جدّة نائل التي وجهت نداء إلى الهدوء الأحد بعد خمسة ليال متعاقبة من أعمال الشغب والصدامات بين شبان وقوات حفظ النظام، شهدت تحطيم سيارات ومبان عامة ونهب متاجر في عدد كبير من المدن.

وتابع رئيس بلدية المدينة الواقعة غرب باريس "نبقي نصب عيوننا نقطة انطلاق هذا الوضع، ضرورة إحقاق العدالة التي لا تزال مطروحة".

وأكد "سنواصل العمل يوميا من أجل تمكين السكان في مدننا وفي أحيائنا من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجون إليها ... سنواصل العمل من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية".