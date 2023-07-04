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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الملك تشارلز يحتفل بمرور 25 عاما على بقاء يخت بريتانيا بإدنبرة.. ما قصته؟

الملك تشارلز يحتفل
الملك تشارلز يحتفل بمرور 25 عاما على بقاء يخت بريتانيا

احتفل تشارلز الثالث، ملك بريطانيا بمرور 25 عاما على بقاء يخت بريتانيا، أول يخت ملكي مصمم للسفر عبر المحيط في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا.

 وانضم الملك تشارلز الثالث إلى بحارة الطاقم الملكي السابقين لليخوت البريطانية في إحياء التقليد البحري القديم مع شرب كمية كبيرة من مشروب الروم.

وشارك حساب العائلة المالكة على  “إنستجرام" صورة لـ تشارلز في صغره مع شقيقته الأميرة آن، ووالديهما الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب على ظهر اليخت عام 1956م.

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يخت بريتانيا

يعتبر يخت بريتانيا آخر يخوت العائلة المالكة البريطانية المقدرة قديما بـ 83 يختا. 

توقف بريتانيا، أول يخت ملكي مصمم للسفر عبر المحيط عن الإبحار  في عام 1997 .

تحول  بريتانيا إلى متحف عائم في ميناء "ليث" بضواحي إدنبرة بعد أن وصل إلى قمة شهرته.

 بدأ بناء اليخت الملكي قبل وفاة الملك جورج السادس اعتقادا بإن السفر قد يساعده على تخفيف أعراض مرضه.

افتتحت الملكة إليزابيث الثانية، اليخت الملكي  في أبريل عام 1953 بعد عام وشهرين من العمل فيه، وأعلنت عن اسمه، قائلة حينها: "أسمي هذه السفينة بريتانيا، وأتمنى النجاح لها ولكل من يبحر فيها".

استضاف اليخت الملكي بريتانيا العديد من الشخصيات البارزة، منهم: نيلسون مانديلا والعديد من الرؤساء الأمريكيين، كما اختار أربعة من الأزواج الملكيين قضاء شهر العسل على متن اليخت الملكي بريتانيا، وهم الأميرة آن وكابتن مارك فيليبس، والأمير تشارلز والأميرة ديانا، والأميرة مارغريت وأنطوني أرمسترونغ جونز، والأمير أندرو وسارة فيرغسون.

قام اليخت الملكي بما يقرب من 1000 زيارة دولة إلى 135 دولة، والإبحار أكثر من مليون ميل بحر، حتى تم إيقاف تشغيله في 11 ديسمبر 1997.

وكان يوجد في بريتانيا عادة 22 مكتبا وحوالي 220 من أفراد الطاقم.

 ومنذ افتتاحها للجمهور في أكتوبر 1998، أصبحت بريتانيا نقطة جذب للزوار من فئة 5 نجوم حائزة على العديد من الجوائز، كما استقبلت أكثر من 6.5 مليون زائر على مدار الـ 25 عاما الماضية.

صورة قديمة للعائلة المالكة البريطانية على يخت بريتانيا 

 


 

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