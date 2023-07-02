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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي في جولة أوروبية..ملك بريطانيا يستقبل بايدن بقلعة وندسور 10 يوليو

جو بايدن
جو بايدن

قال متحدث باسم قصر بكنجهام، اليوم الأحد، إن الملك تشارلز الثالث، سيستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قلعة وندسور في 10 يوليو.

وأوضح المتحدث باسم قصر بكنجهام، أنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب عن الاجتماع الذي سيعقد في أحد أماكن إقامة الملك تشارلز خارج لندن.

كما أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد حدد موعدًا لزيارة أوروبا مع لإجراء مباحثات في بريطانيا وحضور قمة الناتو في ليتوانيا وحضور اجتماعات في فنلندا.

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وقال البيت الأبيض في بيان، إن “بايدن سيغادر يوم 9 يوليو من أجل إجراء مباحثات مع ملك تشارلز الثالث في بريطانيا ورئيس الوزراء ريشي سوناك… وسيسافر بعد ذلك حضور قمة الناتو في فيلنيوس تليها زيارة لهلسنكي لحضور قمة زعماء الولايات المتحدة ودول الشمال”.

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