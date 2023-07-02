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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤسف وخطير .. بنس يحث بايدن على التوقف عن السعي للتوصل لاتفاق نووي مع إيران

مايك بنس
مايك بنس

حث نائب الرئيس الامريكي السابق مايك بنس ، الذي كان متفائلاً في سباق 2024 على البيت الأبيض، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على 'التوقف والوقف الفوري' للمفاوضات مع طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن التزامها بإحياء الاتفاق النووي الإيراني، على الرغم من حقيقة أن المفاوضات واجهت عقبة في أواخر عام 2022. 

ومؤخرًا، كانت هناك تقارير - نفتها الإدارة - عن وجود اتفاق 'مؤقت' للبيت الأبيض بالفعل على الطاولة.

وقال بنس للجمهور في القمة العالمية لإيران الحرة 2023 في باريس بفرنسا 'مفاوضات فورية مع طهران' إن 'اليوم ، بصفتي مواطنًا أمريكيًا عاديًا ، أدعو إدارة بايدن ، وقادة جميع الدول المحبة للحرية ، إلى الوقوف إلى جانب شعب إيران ، والدفاع عن قضية الحرية والعدالة ، والكف عن جميع الأسلحة النووية". 

وانتقد بنس السعي للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران ووصفه بأنه 'لا أساس له وخطير'. في الوقت نفسه ، روّج لـ 'إنجازات' إدارة ترامب - بنس ، والتي تضمنت عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإسلامي، وإلغاء الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 ، والأمر بالهجوم الذي اغتال اللواء قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية. 

وهتف حشد من أنصار الجماعة الإيرانية المنشقة ، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، المعروفة أيضًا باسم مجاهدي خلق المحظورة في إيران ، 'شكرًا' ردًا على ذلك.

وأزالت الولايات المتحدة منظمة مجاهدي خلق من قائمتها السوداء للإرهاب ، حيث ظهرت منذ عام 1997. كانت وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون هي التي فعلت ذلك رسميًا في سبتمبر 2012 ، بعد إرسال رأي سري إلى الكونجرس. منذ ذلك الحين ، تم دعم المجموعة ، المصممة على تغيير النظام العنيف في إيران ، من قبل الولايات المتحدة ، حيث خص صقور الحرب في واشنطن منظمة مجاهدي خلق باعتبارها القوة الوكيلة الأكثر قابلية للتطبيق لإسقاط الحكومة الإيرانية.

وفي حديثه في قمة باريس، ادعى مايك بنس أن 'النظام الإيراني لم يكن أضعف مما هو عليه اليوم' في أعقاب حركة الاحتجاج التي اندلعت في سبتمبر 2022. اندلعت الاحتجاجات بعد وفاة محساء أميني ، البالغة من العمر 22 عامًا. التي اعتقلتها شرطة الآداب الإيرانية بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق. دخلت المرأة الكردية في غيبوبة أثناء احتجازها لدى الشرطة وتوفيت بعد أيام قليلة. 

ونشر المتظاهرون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تقارير غير مؤكدة عن تعرض أميني للضرب حتى الموت من قبل سلطات إنفاذ القانون الإيرانية. أشعلت إذاعة صوت أمريكا الفارسية وراديو فاردا التي تمولها الحكومة الأمريكية نيران الاضطرابات ، ورحبت إدارة بايدن علانية بأحداث الشغب.

كما ألقى وزير خارجية ترامب السابق ، مايك بومبيو ، كلمة أمام الحشد يوم السبت ، عبر رابط فيديو ، قائلاً إن أي اتفاق نووي جديد مع طهران سيكون 'كارثة على الشعب الإيراني والعالم'.

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