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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قرار بايدن .. العالم على حافة الإبادة النووية

جو بايدن
جو بايدن

قالت عضوة الكونجرس السابقة، تولسي جابارد، إن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جعلت العالم أقرب إلى الحرب النووية.

وقالت جابارد، في مقطع فيديو نشرته علي “تويتر”: “المواجهة غير المباشرة مع روسيا، التي تشن على حساب الشعب الأوكراني، لا تزال تتصاعد”.

وأضافت: “نحن نسمع بشكل متزايد الحديث عن أن الناتو يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا، الأمر الذي سيزيد فقط من احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين دول الحلف وروسيا، الدولة التي لديها أكبر إمكانات نووية في العالم".

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وأشارت إلى أن بايدن وإدارته، يتحدثون عن الحرب النووية كما لو كانت صراعا محليا آخر.

الحرب النووية الكونجرس

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