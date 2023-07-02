بسبب قرار بايدن .. العالم على حافة الإبادة النووية

قالت عضوة الكونجرس السابقة، تولسي جابارد، إن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جعلت العالم أقرب إلى الحرب النووية.

وقالت جابارد، في مقطع فيديو نشرته علي “تويتر”: “المواجهة غير المباشرة مع روسيا، التي تشن على حساب الشعب الأوكراني، لا تزال تتصاعد”.

وأضافت: “نحن نسمع بشكل متزايد الحديث عن أن الناتو يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا، الأمر الذي سيزيد فقط من احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين دول الحلف وروسيا، الدولة التي لديها أكبر إمكانات نووية في العالم".

وأشارت إلى أن بايدن وإدارته، يتحدثون عن الحرب النووية كما لو كانت صراعا محليا آخر.