صفقة بـ 3 مليارات دولار.. إسرائيل تشتري 25 طائرة F-35 من أمريكا

وافق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على شراء سرب ثالث مكون من 25 طائرة شبحية من طراز "أدير" ،" F-35" ، من الولايات المتحدة الأمريكية .

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حجم الصفقة العملاقة مع شركة من تصنيع لوكهيد مارتن الأمريكية يقدر بثلاثة مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الطائرات الجديدة سترفع أسطول طائرات التخفي لدي إسرائيل إلى 75 طائرة.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الحرب الإسرائيلي وافق على هذه الصفقة، بناء على توصية رئيس الأركان اللواء هارتسي هاليفي والمدير العام لوزارة الدفاع اللواء (متقاعد) إيال زامير وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار.

ووفقا للصحيفة، فإن جيش الاحتلال تردد بين شراء سرب ثالث من طائرات "إف-35" أو شراء سرب طائرات من طراز " F-I15" الحديثة، لكن أتخذ القرار بشكل أساسي بسبب توافر طائرات "إف-35" وسرعة التجهيز والتزود بها.

ويأتي تزود سلاح الجو بسرب طائرات ثالث من طراز "إف-35"، في سياق خطة سلاح الجو الإسرائيلي لتحديث الطائرات والتزود بمزيد من المقاتلات والطائرات الحديثة، وصيانة طائرات مقاتلة وطائرات شحن، والتخلي عن طائرات ومروحيات قديمة.