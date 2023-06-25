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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك تشارلز يحتفل بأول عيد ميلاد له على عرش بريطانيا

الملك تشارلز
الملك تشارلز

احتفل الملك تشارلز ، ملك بريطانيا ، بأول استعراض رسمي بعيد ميلاده بصفته صاحب السيادة ، يوم السبت ، وركوب الخيل لتفقد الجنود في احتفال كان حدثًا سنويًا منذ عام 1760.

يأتي العرض ، المعروف باسم 'Trooping the Colour' ، بعد أسابيع فقط من تتويج تشارلز في 6 مايو ، وهو احتفال آخر يضم جنودًا يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من فرو الدب في وسط لندن مصحوبة بموسيقى تعزفها فرق عسكرية.

من خلال الظهور على ظهور الخيل تشارلز ، 74 عامًا ، يحيي تقليدًا تخلت عنه والدته ، الملكة إليزابيث ، في عام 1986 عندما كانت في الستين من عمرها.

في تكريم سنوي للجيش البريطاني للعاهل البريطاني ، تم الترحيب بتشارلز بتحية ملكية ، وأجرى تفتيشًا للجنود أمام 8000 متفرج ، تبعه ابنه أمير ويلز ، وشقيقته الأميرة آن وشقيقه. دوق أدنبرة أيضا على ظهور الخيل.

تبعتها ملكة وأميرة ويلز في عربة.

اللون ، أو علم الفوج ، الذي تم حشده في الحفل ، ينتمي إلى الكتيبة الويلزية الأولى للحرس.

ومن المقرر أن يعود تشارلز بعد ذلك إلى قصر باكنغهام مع أسرته حيث سيجتمعون على شرفة المبنى الشهيرة لمشاهدة ما يقرب من 70 طائرة عسكرية وطائرة هليكوبتر ابتداء من الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

سماء صافية تعني أن الحشود المتجمعة على طول الطريق بين المركز التجاري و Horse Guard's Parade ستشهد عرضًا جويًا كاملاً ، بما في ذلك مقاتلات Typhoon و Red Arrows ، والطائرات التي مُنعت من الانضمام إلى التتويج في الماضي بسبب السحب المنخفضة.

كما ستشارك C-130 Hercules في الرحلة الاحتفالية النهائية لطائرة النقل قبل تقاعدها بعد ما يقرب من 60 عامًا من الخدمة.

أصبح تشارلز ملكًا عندما توفيت والدته الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عامًا في سبتمبر. يصادف Trooping the Colour عيد الميلاد الرسمي لملك بريطانيا ويقام عادة في يونيو. عيد ميلاد تشارلز الفعلي هو 14 نوفمبر.

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