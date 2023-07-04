ناس محروقة من شخصي.. خالد الغندور يفتح النار على مهاجميه بهذه الرسالة

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة نارية إلى مهاجميه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “كمية الناس المحروقة من شخصي لمجرد كلامي الطبيعي والمنطقي في كرة القدم أصبحت كبيرة وللأسف معظمهم شتامين فقط بلا عقل ربنا يهديهم”.

وعلي جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويسعى الزمالك والمقاولون في مباراة اليوم لخطف بطاقة العبور لنصف النهائي.

وتقابل الفريقان في الدوري هذا الموسم وتعادلا مرتين 0-0 و2-2.