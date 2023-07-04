تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متقطعة في الكورنيش وسيولة بنفق الأزهر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم، الثلاثاء 4 يوليو 2023.

كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإن هناك سيولة مرورية.

وأضافت أن كوبري اكتوبر المتجه إلى العباسية، يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية، فإن هناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

وتابعت: "هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر المتجه إلى ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة".

وأكدت: "ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد بعض الكثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وفي نفق الملك الصالح، توجد بعض الكثافات المرورية النسبية، وعند الوصول إلى كوبري الروضة سنجد بعض الكثافات أيضا، ويشهد نفق الأزهر انتظاما في حركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين".