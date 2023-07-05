وفد صحة النواب في زيارة ميدانية لـ مستشفى المجمع الطبي الجديد بالسويس..اليوم

يتوجه اليوم الأربعاء وفد لجنة الصحة بمجلس النواب لزيارة مستشفى المجمع الطبي الجديد (إدارة السويس)، كما يتوجه الوفد لزيارة مركز السويس القديمة، ومركز صحة مصر السويس الجديدة.

يقوم الوفد البرلماني بزيارة مستشفى العبور يوم الخميس ب (حي الكويت)، وبعد ذك سيتوجه لزيارة مستشفى الصباح، وسيقوم أيضا بزيارة وحدات الأمل- مبارك- عمر بن الخطاب، كما سيقوم الوفد بزيارات للقيادات التنفيذية بمحافظة السويس.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم .