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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرى: زراعة مليون و600 ألف فدان أرز هذا العام.. صور

وزير الري: زيادة
وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام

رافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال تفقده بحر شبين وبحر تيرة لمتابعة حالة الري والمشروعات ومدى توافر المياه بجميع الترع بنطاق الدقهلية في ظل زيادة زراعة محصول الأرز هذا العام .

وأكد " مختار " أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي يولي الزراعة وملف المياه اهتماماً كبيراً وأمر بتطوير جميع المجاري المائية وتبطين الترع للحفاظ على المياه  ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم وصول المياه الي أراضيهم نظراً لتهدير كميات كبيرة منها دون ادني استفادة .

وأشار " المحافظ " إلى أن الدقهلية تنتج سنوياً 27% من إجمالي محصول الأرز في مصر فهي تعد سلة مصر الغذائية ، لأن الدقهلية تتميز بمساحات زراعية كبيرة وتربة خصبة ، وتنتج جميع المحاصيل الزراعية المتنوعة .

ومن جانبه أشار " وزير الري " إلى أنه  تم زراعة هذا العام مليون و 600 ألف فدان بمحصول الأرز وهو ما يمثل نسبة 70% تقريبا من إجمالي المساحة المزروعة لتلبية احتياجات المواطنين من الأرز.

وأشار " سويلم " إلى أننا نعمل علي توفير المياه بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المزارعين بسبب زيادة نسبة زراعة محصول الأرز من 35% إلى 70% هذا العام ، وهي نسبة تمثل الضعف عن العام الماضي .
وكلف " سويلم " وكيل وزارة الري بالدقهلية بتطهير كافة الترع وتوفير المياه للمزارعين وحل كافة مشاكلهم .
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الري ، والمهندس محمد عبدالرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية ، والمهندس محمد مشالي مدير عام ري جنوب الدقهلية ، والمهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه .

وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام

وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام
وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام
وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام
وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام
وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام
وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام
وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام
وزير الري: زيادة نسبة زراعة محصول الأرز لـ 70% هذا العام
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى زراعة محصول الأرز محافظ الدقهلية وزير الموارد المائية والرى وكيل وزارة وكيل وزارة الري

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