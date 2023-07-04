صفقة جديدة أم إقالة؟.. باريس سان جيرمان يثير الجدل بـ بيان غامض

أثار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيرة جماهيره، ببيان غامض عبر موقعه الرسمي.

وقال بيان نادي باريس سان جيرمان:" يدعوكم نادي العاصمة لمتابعة المؤتمر الصحفي الأول لموسم 2023-2024 مباشرة على منصته الرسمية".

وأضاف:" قبل أيام قليلة من خوض بطل فرنسا الموسم الجديد، ينظم باريس سان جيرمان مؤتمرا صحفيا في مركز تدريبات الفريق، وسيقوم النادي ببث مباشر عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه الرسمي، وكذلك على جميع منصاته: تويتر، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، تويتش".

واختتم:" سينطلق المؤتمر الصحفي في تمام الثانية ظهرا بتوقيت فرنسا".

صفقة جديدة أم إقالة؟

ولم يعلن نادي باريس سان جيرمان عن سبب إقامة المؤتمر، لكن فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أكد أن النادي الفرنسي سيعلن إقالة كريستوف جالتييه من تدريب الفريق، وتعيين الإسباني لويس إنريكي خلفا له.