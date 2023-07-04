وزير الخارجية الفلسطيني: بدأنا ترجمة قرارات القيادة إلى خطوات عملية سياسيا ودبلوماسيا

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن وزارته بدأت العمل على وضع الآليات المناسبة لترجمة ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع القيادة الفلسطينية بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين ليلة أمس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد الوزير المالكي أن أطقم الوزارة وبعثاتها المختصة في المنظمات الدولية بدأت مساعيها في القيام بمشاورات لتطبيق تلك القرارات التي تخصها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبناء على ذلك، وجه وزير الخارجية تعليماته لسفراء دولة فلسطين في تلك المنظمات والمجالس الأممية من أجل التحرك الفوري لتحضير ما هو مطلوب لترجمة تلك القرارات القيادية الى أفعال، بناء على ما تم تبنيه في اجتماع القيادة الفلسطينية ليلة أمس.

وبحسب "وفا" سوف يتابع الوزير المالكي مع السفراء سير التحضيرات وطبيعة المشاورات المطلوبة حسب كل قرار، من أجل رفع تلك النتائج للقيادة الفلسطينية للبت فيها.

ووفقا لـ"وفا" يأتي هذا التحرك السريع للدبلوماسية الفلسطينية انعكاسا لخطورة الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية، وآخر فصولها تلك الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال والابرتهايد في مخيم جنين ومدينة جنين وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وانسجاماً مع التوجيهات التي صدرت عن اجتماع القيادة ليلة أمس.