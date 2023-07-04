أيمن بهجت قمر: علاء عبد الخالق أحد العناصر المؤثرة في تغيير الموسيقى

قدم الملحن أيمن بهجت قمر، واجب العزاء في رحيل الفنان علاء عبد الخالق، قائلا إنه صاحب تاريخ مشرف وراقي، وعبر عن وجدان المصريين في فترة من الفترات، "لما كنت طفل صغير في فترة التمانينات، كنت بحب أسمع الشرائط الخاصة به، وكان حلم من أحلام حياتي أن الفنان علاء عبد الخالق يغني من ألحاني، وكان إنجاز كبير وفرحة كبيرة وشرف كبير حينما وافق على ذلك".



وأضاف "قمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تعامل مع علاء عبد الخالق في أكثر من تجربة، وشرف بالتعاون معه، وحزين جدا، موضحا أنه الإنسان عبارة عن سيرة، وعلاء عبد الخالق ترك سيرة طيبة في الدنيا، ولذلك الجميع يتحدث عنه بكل الحب وبكل الخير، "علاء عبد الخالق في وجوده أو في غيابه الناس كانت بتتكلم عنه في منتهى الاحترام والتقدير".

واستكمل، أن علاء عبد الخالق ابتعد عن الغناء منذ فترة طويلة بسبب ظروفه الصحية، ولكن سيظل حيا بأعماله الفنية بين المصريين، من خلال أعماله الراقية إذ أنه تعاون مع ملحنين وفنانين كبار، في فترة من الفترات التي كان يحدث فيها نقلة من الأغاني الكلاسيكية للأغاني الحديثة.

وأتم تصريحاته قائلا إن علاء عبد الخالق كان أحد العناصر المؤثرة في تغيير الموسيقى في مصر.