عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن بهجت قمر: علاء عبد الخالق أحد العناصر المؤثرة في تغيير الموسيقى

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

قدم الملحن أيمن بهجت قمر، واجب العزاء في رحيل الفنان علاء عبد الخالق، قائلا إنه صاحب تاريخ مشرف وراقي، وعبر عن وجدان المصريين في فترة من الفترات، "لما كنت طفل صغير في فترة التمانينات، كنت بحب أسمع الشرائط الخاصة به، وكان حلم من أحلام حياتي أن الفنان علاء عبد الخالق يغني من ألحاني، وكان إنجاز كبير وفرحة كبيرة وشرف كبير حينما وافق على ذلك".


وأضاف "قمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تعامل مع علاء عبد الخالق في أكثر من تجربة، وشرف بالتعاون معه، وحزين جدا، موضحا أنه الإنسان عبارة عن سيرة، وعلاء عبد الخالق ترك سيرة طيبة في الدنيا، ولذلك الجميع يتحدث عنه بكل الحب وبكل الخير، "علاء عبد الخالق في وجوده أو في غيابه الناس كانت بتتكلم عنه في منتهى الاحترام والتقدير".

واستكمل، أن علاء عبد الخالق ابتعد عن الغناء منذ فترة طويلة بسبب ظروفه الصحية، ولكن سيظل حيا بأعماله الفنية بين المصريين، من خلال أعماله الراقية إذ أنه تعاون مع ملحنين وفنانين كبار، في فترة من الفترات التي كان يحدث فيها نقلة من الأغاني الكلاسيكية للأغاني الحديثة.

وأتم تصريحاته قائلا إن علاء عبد الخالق كان أحد العناصر المؤثرة في تغيير الموسيقى في مصر.

ايمن بهجت قمر علاء عبد الخالق الموسيقى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة بمرتب 472 ألف جنيه

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

إلي أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يهزم غينيا بهدف ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

لاعبتنا جامدين.. أحمد موسى يهنئ المنتخب بالتأهل لأولمبياد باريس.. فيديو

رد فعل غير متوقع من أحمد موسى على سداسية الزمالك في المقاولون

الزمالك يسحق المقاولون بنصف دستة أهداف ويلتقي بيراميدز بنصف نهائى كأس مصر

جيش الاحتلال يكشف عما حققه بعد يومين من العدوان على جنين

الصين تدين حادثة حرق المصحف.. وترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا

بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير: أدوية شهيرة تدمر الحياة حتى بعد التوقف عنه|طبيبة ضحية لها

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ