إيه اليوم الحلو ده.. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك والمنتخب

هنأ الإعلامي خالد الغندور نادي الزمالك بعد التألق اليوم والفوز ب ٦ أهداف وللمنتخب الأولمبي للصعود للأولمبياد.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الف مبروك لمنتخب مصر التأهل لباريس و الف مليون مبروك للزمالك و انتصار تاريخي علي المقاولين و ايه اليوم الحلو ده ❤️".

تأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى كأس مصر على حساب المقاولون بنصف دستة أهداف، في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة في دور الـ8 من مسابقة كأس مصر ،ليضرب موعداً مع بيراميدز في دور قبل النهائي.

افتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 16 عن طريق زيزو من علامة جزاء.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 40 ، عن طريق تسديدة من زيزو من خارج منطقة الجزاء، وأضاف سيف الجزيري الهدف الثاني من تسديدة مباغته من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42.



سجل الزمالك الهدف الرابع برأسية الجزيري من عرضية رائعة من نداى أمام المقاولون العرب في الدقيقة 51.

أحرز شيكابالا هدفا عالميا في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 54 من تسديدة صاروخية.