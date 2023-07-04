فاجعة مؤلمة في الأردن.. رصاصة طائشة تنهي حياة صغير عمره عامين

أثار خبر وفاة الطفل الأردني سيف الزن الذي يبلغ من العمر عامين فقط، ضجة واسعة في الرأي العام في الأردن، بسبب وفاته بطلق ناري طائش في رأسة أحدث جرحا عميقا تسبب في وفاته.

ووفقا لموقع العربية نقلا عن مصدر أمني أردني، فإن الطفل سيف كان يلعب مع أقاربه في فناء المنزل وتم إطلاق النار من مصدر مجهول مما ادي إصابته ونقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هناك.

وعلق الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي، قائلا إن فريق التحقيق المشكل من إدارة البحث الجنائي وشرطة مادبا، تمكن من إنهاء التحقيقات والوصول لمطلق النار وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم.

كشف ملابثات قتل الطفل الأردني

وأوضح السرطاوي تفاصيل الحادثة، قائلا إنه يوم الخميس الماضي دخل الطفل سيف المستشفي في مدينة مادبا حيث تم الكشف عن إصابته واظهرت رصاصة في منطقة الرأس مما أدي إلى موته في حال وصوله إلى المستشفي.

وأضاف الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام في الأردن : "على الفور تم تشكيل فريق تحقيق خاص من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة محافظة مادبا والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية والوصول لمطلق العيارات النارية في الهواء".

وأكد على أن فريق التحقيق قام بمسح المناطق المجاورة لمكان الحادث وجمع المعلومات والأدلة، وتم استجواب عدد من الأشخاص المجاورين لمنزل الطفل، إضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة النارية، لتقود كل تلك الجهود للاشتباه بأحد الأشخاص والقبض عليه وضبط سلاح ناري بحوزته.

وأشار إلى أنه جرى إرسال السلاح الناري المضبوط للمختبر الجنائي لبحثه فنيا، ونتيجة للبحث تبين أنه ذات السلاح المستخدم في إطلاق النار الذي أصيب منه الطفل سيف.

وتابع: "بالتحقيق مع الشخص المشتبه به، اعترف بإطلاق عيار ناري بالخطأ أثناء تفقده لسلاحه الناري، وستتم إحالة القضية للقضاء".

ومن جانبه، نعي راشد الزن، والد الطفل الأردني، بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، بقلب يعتصر ألما، ننعى وفاة ابني وفلذت كبدي ومهجة فؤادي طفلي سيف راشد سليمان الزن إثر عيار ناري طائش في منطقة الرأس، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل مستهتر بأرواح الناس".