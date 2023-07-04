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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي في جنين

ايمن الصفدي
ايمن الصفدي

وجه أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، نداءً بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن العدوان على جنين تصعيد خطير من الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، أن الأردن وتركيا اتفقا على إدانة العدوان الإسرائيلي على جنين وعلى رفضه، باعتباره تأجيجاً وتصعيداً كبيراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

 كما طالب بوقفه فورا وندعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل سريع وفاعل لوقف هذا العدوان الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والتوتر الذي سينعكس على المنطقة برمتها.

وقال الصفدي إن "نهاية الاحتلال ووقف الخطوات التي تكرسه السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة"، مشيرا إلى القضية الفلسطينية تقدمت المحادثات التي أجريناها في ضوء العدوان الإسرائيلي على جنين.

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