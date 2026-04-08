عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وتؤكد ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا.



وأضافت القناة أن السعودية تؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة ووقف أي اعتداءات تمس سيادة دول المنطقة.

كما قال المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى "الالتزام ببنود وقف إطلاق النار تمهيداً لسلام دائم وشامل في المنطقة".

كما دعا جوتيريش الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفقاً لما ذكره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان صدر مساء أمس، الثلاثاء.

ينص القانون الدولي على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف دوجاريك: "يؤكد الأمين العام على الحاجة المُلحة لإنهاء الأعمال العدائية لحماية أرواح المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية".

وأوضح المتحدث أن جان أرنو، المبعوث الشخصي للأمين العام، موجود في المنطقة "لدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم".