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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليثي: صناعة الدواء بها أزمة والمصانع تعمل بطاقة 70% فقط

الدواء
الدواء

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قطاع الدواء  والصناعة يعاني من أزمة بسبب التدابير الدولارية الشهرية المطلوبة للقطاع والمقدرة بنحو 250 مليون دولار  شهرياً   لتأمين الاحتياجات الشهرية  سواء مواد خام أو دواء تام الصنع 
مشيراً إلى سوق الدواء يشهد وجود نواقص في بعض صنوف  الادوية بنسبة 30%. 

 

وأضاف جمال الليثي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن المصانع  تعمل بنحو 70% من طاقتها وهذا سيكون له تأثير سلبي خلال الفترة القادمة لو استمرت، حيث تؤثر على نواقص الدواء ومن جهة أخرى إقتصاديات المصانع. 


وأشار إلى أن رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي يتابع هذا الملف باهتمام بالغ  حيث  شاركنا كغرفة في إجتماع اليوم بحضور مجموعة وزارية والبنك المركزي  وهناك تأكيدات على تدبير الدولار خلال الفترة القادمة وطلب الدكتور مدبولي ذلك من البنك المركزي  
أشار إلى أنه بالرغم  من ذلك فإن الفترة القادمة تحتاج لشقين الشق الأول  الافراجات عن الخامات في الموانئ والمطارات  والتي تقدر بنحو 97 مليون دولارً وهذا  سيتم تدبيرها بشكل عاجل فضلاً عن الوعد بتدبير احتياجات القطاع الشهرية والمقدرة بنحو 250 مليون دولار. 


وأكد أنه على مدار الشهرين  الماضيين لم يتم  توفير دولار من إجمالي الاحتياجات الشهرية البالغة 250  مليون دولار إلا بواقع 20% من المبلغ بواقع نسبة 10% شهريًا معرباً عن أمله في إنفراج الازمة. 

   
وكشف أن أهم الصنوف التي تشهد نقصاً هي بعض  ادوية القولون  والغدد والمضادات الحيوية وبعض أدوية السكر .


وحول موقف  المستلزمات الطبية،  قال إن وضعها أكثر تاميناً وإستقراراً لانها  تشمل  مستلزمات مهددة للحياة مثل القرنيات والدعامات .


ووجه رسالة طمأنة للمواطنين : "لاتقلقوا  الازمة ستحل  قريباً وربنا هيفرجها علينا ". 

 

الدواء صناعة الدواء اتحاد الصناعات الدكتور جمال الليثي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

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