أكرم توفيق يوجّه رسالة مؤثرة لـ حمدي فتحي بعد رحيله عن الأهلي

وجّه أكرم توفيق رسالة مؤثرة لـ حمدي فتحي بعد رحيله عن الأهلي عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر أكرم توفيق صورة للثنائي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وعلق: كنت بحبهم أوي مع بعض، يعني مش هنشوف الثنائي ده مع بعض تاني.

وكان قد أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن وصول حمدي فتحي إلى الدوحة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير: الوكرة القطري يعلن وصول حمدي فتحي إلي الدوحة.

وأكد محمد بن فهد، المتحدث باسم نادي الوكرة القطري، أن ناديه سيغلق ملف الصفقات الأجنبية، عقب ضم حمدي فتحي من صفوف النادي الأهلي.

وكان نادي الوكرة القطري، أعلن أمس الثلاثاء، توصله لاتفاق مع النادي الأهلي، لضم لاعبه حمدي فتحي، خلال الصيف الحالي، وسيتم توقيع العقود عقب اجتياز اللاعب الكشف الطبي.

وقال محمد بن فهد في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "صفقة انضمام حمدي فتحي ستكون هي الأخيرة في قائمة المحترفين بنادي الوكرة وبالتالي سنكون أغلقنا هذا الملف نهائيًا حتى يتم التركيز بعد ذلك على تحضيرات الموسم الجديد سواء فيما يخص المشاركة في دوري أبطال آسيا أو البطولات المحلية".