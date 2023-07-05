عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: تعديلات قانون الاستثمار استجابة سريعة من الحكومة للمستثمرين

النائب عمرو هندى،
النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الاستثمار المرتقبة تستهدف منح جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام القانون أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وهذا كان يمثل مطلب للمستثمرين خلاب الفترة الماضية ومن ثم هذا الأمر يمثل الاستجابة السريعة للمستثمرين.

وتابع النائب عمرو هندى فى بيان صحفى له:" تضمنت التعديلات أيضا، زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات".

وأشار هندى، إلي أن التعديلات تطرقت إلى أهمية خروج الخريطة الاستثمارية، وتحديثها طوال الوقت بما يتواكب من متطلبات العصر ويخدم القطاع وفقا لرؤية التنمية 2030، وجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، خاصة وأن هناك تطوير جديد فى الدول المجاورة بشأن آليات التعامل مع المستثمرين، وإجراءات التراخيص واستخراج رخص التشغيل الذى لا يستغرق في بعض الدول 3 ساعات.

وطالب هندي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف،  وتحديث القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتشمل مجالات الصناعة التحويلية، مؤكدا أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بإجمالي استثمارات عامة تبلغ نسبتها 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه، مطالبا زيادة الاستثمارات المستهدفة خلال الفترة المقبلة وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الاستثمار.

المشروعات الاستثمارية تعديلات قانون الاستثمار الحوافز رؤية التنمية 2030 معدل النمو الاقتصادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية حول «عملية جنين»: الفلسطينيون فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

نيران صديقة.. إعلان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل جندي في جنين

الأزهر يدين أحداث جنين: على الجميع تحمل مسئولياته لوقف إرهاب الصهاينة 

برلمانية: الإفراج الجمركي عن المستلزمات الطبية يسهم بسد فجوات العجز داخل المستشفيات

الإسكان: افتتاح ميدان 30 يونيو بمدينة الشروق واستكمال تطوير الطرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ