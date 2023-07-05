عامل خردة يتسبب في احتراق محلات في سوق تجاري بعين شمس

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عامل خردة لتسببه فى نشوب حريق بأحد الأسواق بعين شمس ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم حيث التهمت النيران عدد من المحلات التجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات ، دون إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية ، تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد وأضاف بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالي عليه مما أدى لنشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.