عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معرض رسالة السلام من سلطنة عُمان يواصل فعالياته في اليونسكو

تتواصل بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بباريس فعالياتُ معرض "رسالة السلام من سلطنة عُمان" الذي يستمر حتى الـ ٧ من يوليو الجاري.

وتأتي محطة المعرض هذه في أروقة منظمة اليونسكو للمرة الرابعة بعد أكثر من ١٣٦ محطة حول العالم، ناقلةً ثقافة التآلف والوئام والسلام التي عُرفت بها سلطنة عُمان، وداعيةً إلى تعزيز الحوار البنّاء بين مختلف الأديان والطوائف في العالم، منطلقة من تجربة سلطنة عُمان الراسخة في التسامح الديني والتفاهم المشترك والتعايش السلمي.

وتشهد محطة المعرض حضورًا واسعًا من قِبل رؤساء البعثات والوفود الدائمة لدى منظمة اليونسكو، ومجموعة من الدبلوماسيين ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلي المراكز والجمعيات والمؤسسات التي تعمل ضمن إطار اليونسكو من مختلف دول العالم.

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الجمعيات والمؤسسات العلوم والثقافة المنظمات الدولية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

ترشيحاتنا

مصر تتحرك لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.. ما الجديد؟

صعيدية الأصل.. القصة الكاملة لـ تمثال الحرية في نيويورك

بعد إجازة العيد.. ماذا حدث في أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية؟

صحيفة عبرية حول «عملية جنين»: الفلسطينيون فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

نيران صديقة.. إعلان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل جندي في جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ