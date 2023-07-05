معرض رسالة السلام من سلطنة عُمان يواصل فعالياته في اليونسكو

تتواصل بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بباريس فعالياتُ معرض "رسالة السلام من سلطنة عُمان" الذي يستمر حتى الـ ٧ من يوليو الجاري.

وتأتي محطة المعرض هذه في أروقة منظمة اليونسكو للمرة الرابعة بعد أكثر من ١٣٦ محطة حول العالم، ناقلةً ثقافة التآلف والوئام والسلام التي عُرفت بها سلطنة عُمان، وداعيةً إلى تعزيز الحوار البنّاء بين مختلف الأديان والطوائف في العالم، منطلقة من تجربة سلطنة عُمان الراسخة في التسامح الديني والتفاهم المشترك والتعايش السلمي.

وتشهد محطة المعرض حضورًا واسعًا من قِبل رؤساء البعثات والوفود الدائمة لدى منظمة اليونسكو، ومجموعة من الدبلوماسيين ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلي المراكز والجمعيات والمؤسسات التي تعمل ضمن إطار اليونسكو من مختلف دول العالم.