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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تطير في السماء.. شاهد|سيارة كهربائية جديدة تلفت الأنظار وهذا سعرها وموعد طرحها

تطير في السماء..شاهد
تطير في السماء..شاهد سيارة كهربائية جديدة تلفت أنظار العالم

اعتاد الناس على رؤية الطائرات تحلق في السماء والمركبات المتعددة تسير على الأرض، لكن مع استمرار التطور التكنولوجي وزيادة المهتمين بالعمل فيه من شركات ناشئة وأفراد، فإنه أصبح بالإمكان أن ترأى ما لم يخطر ببالك يوما. 

وفي هذا السياق، لفتت أنباء اختبار سيارة طائرة تعمل كاملة بالكهرباء أنظار الكثريين حول العالم حيث أنها تتمكن من السير في الشوارع والركن في المواقف العامة وفي الوقت نفسه التحليق في السماء.

سيارة كهربائية طائرة 

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة عن منحها شركة ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا رخصة تتيح لها تجريب مخترها الجديد، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

الاختراع الجديد عبارة عن سيارة طائرة قادرة على السير في الشوارع والتحليق في الأجواء و الرخصة التي منحها السلطات الأمريكية لتجريبها محصورة في أهداف محددة، تشمل: المشاركة في المعارض والبحث والتطوير. 

تطير في السماء..شاهد سيارة كهربائية جديدة تلفت أنظار العالم

سعر السيارة الطائرة 

قالت شركة "Alef" المصنعة إن سيارتها الطائرة التي أطلقت عليها اسم "Model A" لا تزال قيد التطوير علما بأنها قادرة على قطع مسافة 321 كيلومترا والتحليق في الأجواء لمسافة 177 كيلومترا بكل شحنة كهربائية. 

وعن سعرأول سيارة طائرة تعمل كاملة بالكهرباء، تضيف الشركة أنها تتوقع أن تبيعها مبلغ 300 ألف دولار أمريكي (٩٬٢٦٩٬٥٥٠٫٠٠ جنيه مصري) على أن يجري تسليم أول دفعة منها بحلول أواخر عام 2025.

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تطير في السماء..شاهد سيارة كهربائية جديدة تلفت أنظار العالم

هل السيارة الأولى من نوعها؟ 

تعمل شركات كثيرة على تطوير سيارات كهربائية تمتلك القدرة على الإقلاع والهبوط.

 ةتؤكد إدارة الطيران الأمريكية أن هذه السيارة ليست الأولى من نوعها، أما الشركة المطورة فتقول إن سيارتها مختلفة والأولى من نوعها لقدرتها على العمل في الشوارع والأجواء معا، كما أنها باستطاعتها الإقلاع بصورة عمودية والركن في المواقف العامة مثل أي سيارة أخرى.

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