أرخص سيارة فرنسية موديل 2023 في مصر

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، كما تتوافر هذه الإصدارات بمختلف فئاتها سواء الهاتشباك أو السيدان أو الـSUV ، وذلك من أجل تلبية احتياجات المصريين في الحصول على سيارات اعتمادية جديدة، خاصة بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني .

أرخص سيارة فرنساوي 2023 بمصر

يعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر سيتروين سي اليزيه موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان، بالإضافة إلى أنها أرخص سيارة فرنسية موديل 2023 بالسوق المحلي المصري…

سيتروين سي اليزيه السيدان موديل 2023

- مواصفات سيتروين سي اليزيه السيدان

زودت سيارة سيتروين سي اليزيه السيدان موديل 2023 السيدان بالعديد من التجهيزات المتطورة منها، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في ثبات السيارة، و 6 وسائد هوائية، ونظام ESP، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة تدعم توصيل تطبيقات أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، بالإضافة الي توصيل الهواتف الذكي عبر البلوتوث، و AUX، و USB، وتكييف أوتوماتيك، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وباور ستيرنج، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، ومثبت سرعة، وريموت كنترول .

- محرك سي اليزيه موديل 2023

مقصورة سيتروين سي اليزيه السيدان موديل 2023

تحتاج سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الجديدة الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وتستخدم سيتروين ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 188 كم/ساعة .

- أسعار سيتروين السيدان

أرخص سيارة فرنساوي 2023 بمصر

تباع سيارة سيتروين سي اليزيه السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات الأولى بسعر 659 ألف جنيه، والثانية سعرها يصل إلى 709 آلاف جنيه.