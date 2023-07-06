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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دمار هائل في أم درمان بالسودان.. والسبب الاشتباكات| تفاصيل

أم درمان
أم درمان

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن حجم الدمار الذي لحق بمدينة أم درمان بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع. 

 

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وأوضح التقرير أن الدمار يتواجد في كافة شوارع أم درمان، حيث أغلقت كافة المحال التجارية بسبب الاشتباكات.

 

وأكمل التقرير أن الجيش السوداني قام بقصف مدفعي في أنحاء مختلفة من أم درمان لقطع طريق الإمداد أمام الدعم السريع  لمنعهم من إدخال أي تعزيزيات للمدينة .

 

ولفت التقرير إلى أن المناطق الجنوبية شهدت اشتباكات بالأسلحة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

اشتباكات في أم درمان 

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنّ الجيش السوداني يشن هجمات جديدة على مواقع للدعم السريع.

 

وأضاف "الجندي"  في مداخلة هاتفية على “ القاهرة الإخبارية”، أنّ أم درمان شهدت أمس معارك عنيفة، خصوصًا بعد أن شنّ الدعم السريع هجومًا على أحد المباني التابعة للشرطة السودانية، مشيرًا إلى أن الاشتباكات لم يشهدها السودان منذ اندلاع الأزمة، أبريل الماضي.

 

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنّ القوات المسلحة السودانية تمكنت من التصدي للهجوم وإحباطه والاستيلاء على أسلحة الدعم السريع، ووفقًا لمصدر عسكري سوادني، أوضح الجندي أنّ الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الدعم السريع.

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